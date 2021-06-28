أول رد من شيرين عبد الوهاب على أزمة التسجيل المتداول:"حسام حبيب يحبني أكثر من نفسه"

شيرين عبد الوهاب حسمت الجدل حول الشائعات عن علاقتها بزوجها حسام حبيب، وذلك بعد جدل وأزمة التسجيل المتداول على مواقع التواصل عن خلافاتهما، ونشرت تسجيل صوتي لها على حسابها بتويتر علقت به على الأزمة.

شيرين تدافع عن حسام حبيب بعد أزمة التسجيل المتداول

ونشرت شيرين عبد الوهاب تغريدة لها اليوم على حسابها بتويتر، كشفت بها عن نيتها الرد على الشائعات المتداولة حول علاقتها بحسام حبيب وقالت:" الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا"، وقالت في التسجيل الصوتي الذي نشرته على تويتر:"عايز اتطمن كل الناس اللي بتحبني ان انا بخير ومفيش أي نوع من أنواع الخطر عليا وعلى حياتي.. حسام جوزي اللي انا معاشراه ده انسان من انضف رجال الدنيا وانسان محترم ومتربي وبيحبني أكتر من نفسي".

شيرين: حسام حبيب بنى ليا شخصيتي ورجع لي ثقتي

ودافعت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب وقالت إنه لا يستحق من الجمهور هذا الكم من الهجوم، ولكنها تعذرهم لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمر، وأضافت:"هو بنى ليا شخصيتي وخلاني بعرف اتكلم ورجع لي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي باعتهولي.. حسام بيحبني انا وبناتي بدليل انه من ساعة ما اتجوزني ماستفادش باي حاجة ومعملش لنفسه لأي حاجة وهو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء".

شيرين تتغزل بحسام حبيب:"راجل مفيش منه خلاص"

وأشادت شيرين عبد الوهاب بأسرة زوجها حسام حبيب ووالدته، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالذرية الصالحة، وقالت إن حسام حبيب إنسان نقي ونظيف، وأن الله وضع حسام في طريقها في وقت كانت منكسرة ومدمرة، ونفت شيرين وجود أي علاقة مالية بينها وبين زوجها، ولا يوجود توكيلات، وأشارت إلى انها لن تقبل بالحديث بسوء عنه، وأكدت:"الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. راجل مفيش منه خلاص".

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها وقالت إنها متزوجة من حسام حبيب منذ 4 سنوات، ولو كان يريد الاستفادة منها كان طرح أغنية منفردة لنفسه على الأقل، وأضافت إن لديها مؤشر وقلب وتشعر معه بالأمان، وتشعر إنه يحبها أكثر من نفسه، وأشارت إلى انه لم يضرها في حياتها بشيء ولكنه ساعدها في التخلص من كل الشخصيات المستغلة من حياتها.