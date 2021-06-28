تامر حسني والجسمي وأصالة وميريام فارس نجوم حفلات عيد الاضحى في أبو ظبي.. إليكم التفاصيل

دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي من المقرر أن تنظم سلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها عدد من نجوم الوطن العربي في عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل حفلات عيد الأضحى في أبو ظبي

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، عن تفاصيل الحفلات الغنائية المقرر إقامتها قريبًا، في جزيرة ياس، ومن أبرز النجوم الذين سوف يقومون بإحياء تلك الحفلات، الفنانة أصالة نصري وحسين الجسمي وتامر حسني وميريام فارس.

تامر حسني والجسمي وأصالة وميريام فارس نجوم حفلات عيد الأضحى

ومن المقرر أن يقام حفل يجمع النجمين أصالة وحسين الجسمي يوم الخميس الموافق 22 يوليو، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أما يوم الجمعة الموافق 23 يوليو سوف يحيي النجم المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفل آخر بنفس المكان، وأكد الحساب الرسمي لدائرة الثقافة والسياحة أن تلك الحفلات سوف تقام في ظل إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الحضور والمنظمين.

تأتي تلك الحفلات المنتظرة بالإضافة إلى ثلاثة أيام من عروض الألعاب النارية المبهرة ابتداءً من اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، كذلك يتم تقديم مجموعة من الأنشطة لإمتاع السكان والزوار في جميع أنحاء أبو ظبي.

في السياق نفسه قال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي: "متحمسون لإعادة تنظيم الحفلات الموسيقية في العاصمة لأول مرة منذ مارس من العام الماضي، والتي يحييها كبار نجوم الغناء كجزء من احتفالات العيد في أبوظبي" وذلك بحسب الموقع الرسمي لدائرة الثقافة والسياحة.

حسين الجسمي يروج لحفله بأبو ظبي

من جانبه شوق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جمهوره على انستجرام بالترويج لحفله المنتظر، حيث نشر الإعلان الخاص بالحفل وكافة التفاصيل المتعلقة بالحجز، وعلق قائلًا: "الاشتياق مشترك.. الجمهور ونحن.. بإذن الله سنوثّق فرحتنا سوياً في حفلنا في العيد.. الموعد والمكان وعنوان الفرح في أبو ظبي".

الجدير بالذكر أن حسين الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان "فوق"، قام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل، وكتبها الشاعر أحمد الصانع، فيما احتفل تامر حسني بطرح فيلمه الجديد "مش أنا" بعد سلسلة من التأجيلات مؤخرًا.

أما المطربة أصالة قد أحيت مؤخراً حفل غنائي في افتتاح موسم الحفلات بالرياض مع الفنان نبيل شعيل، بينما الفنانة ميريام فارس، فقد كانت حديث متابعيها مؤخرًا بسبب الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "الرحلة" – (غدارة يا دنيا) والذي طرح مؤخرًا على منصة نتفلكس ووثقت من خلاله معاناتها خلال فترة انتشار كورونا، وأيضًا تفاصيل فقدان جنينها.