ابنة منال سلامة أحدثهم .. قصص معاناة أبناء النجوم مع متلازمة فرط الحركة

ابنة منال سلامة، الفنانة الشابة أميرة أديب، فاجأت الجمهور مؤخرا بكشف اصابتها بمتلازمة فرط الحركة "ADHD" ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان جنى دياب، ابنة النجم عمرو دياب، التي روت معاناتها المريرة التي قاستها في مدرستها جراء هذا المرض، تزامنا ايضا مع كشف الفنانة هبة الدري عن معاناتها مع طفلها لإصابته بمرض مماثل، فدعونا نلقي نظرة على قصصهم.

ابنة منال سلامة

الفنانة الشابة أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، فاجأت الجمهور في الأيام الماضية بالإعلان عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD"، فتحدثت في حوار اونلاين مع برنامج "في البوكس"، عن بداية معاناتها قائلة إنها اكتشفت المرض أثناء تواجدها في إحدى مدارس أمريكا، وعانت من أجل تعريف أسرتها بطبيعة المرض لغياب ثقافة الصحة النفسية في مصر.

أميرة أديب أوضحت أن مرض ADHD تختلف فيه العوارض من شخص لآخر، ولفتت الى أن والديها لم يعريا بداية اي اهتمام لهذا التشخيص لكنها أكدت بأنهما بعد فترة تعرفا على المرض بشكل أكبر وتفهما وضعها.

ابنة منال سلامة أكدت أنها عندما اكتشفت أنها مريضة بـ ADHD أصبحت سعيدة وشعرت بالطمأنينة أن كل ما تعانيه سواء من نسيان أو عدم تركيز أو حتى كسل هو بسبب مرض وأن هناك طرق للعلاج حتى تشعر بالتحسن.

يشار الى ان أميرة عادل أديب شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "ولاد ناس"، وهو أول تجربة لها في التمثيل.

جانا ابنة عمرو دياب

جانا عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، تصدرت قبل فترة الترند بعد كشفها عن تفاصيل تشخيصها باضطراب فرط الحركة حيث كتبت رسالة مؤثرة على حسابها إنستغرام شرحت فيها معاناتها مع مرضADHD وتأثيره على حياتها الدراسية بعدما تم طردها من المدرسة بسبب مستواها الدراسي وعدم مراعاة حالتها المرضية من قبل ادارة المدرسة.

جنا قالت أنه عانت كثيراً في المدرسة وحصلت على درجات سيئة جداً على الرغم من أنها حاولت الدراسة بجد كبير إلا أنها في النهاية حصلت على نفس العلامات السيئة.

وشرحت ابنة النجم المصري أعراض متلازمة فرط الحركة وتشتيت الانتباه قائلة :"أعراضي تتمثل في عدم القدرة على التركيز وقصور في الانتباه، عندما كان يتعين علي قراءة كتاب كنت أجد صعوبة بالغة في الجلوس والتركيز على القراءة"، ورغم معاناتها الا أنها عبرت عن سعادتها بالدعم الذي تلقته من والدتها زينة عاشور ووالدها عمرو دياب، وتعبيرهما عن فخرهما بها

وتوجهت جنا دياب برسالة تشجيع ودعم لكل مصاب بحالة ممائلة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قائلة "إلى كل شخص يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، وعسر القراءة ، والقلق ، وما إلى ذلك ، من فضلك لا تصدق أنك غير قادر فقط لأن مدرستك أو أي شخص آخر أخبرك بذلك ، فأنت بالطبع قادر ، فلا تشك في نفسك".

ابن هبة الدري

الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، أعلنت ايضا قبل حوالي أسبوع عن معاناتها في تربية طفلها الأصغر كاشفة بأنها تتعب جدا في تربيته كونه مصابًا بمرض ADHD، فهو يحتاج إلى عناية خاصة دائمًا لأنه عصبي ويصرخ باستمرار.