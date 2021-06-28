فيديو أروى تصدم الجمهور بعد ظهورها بآثار حروق في وجهها.. ما القصة؟

أروى صدمت متابعيها في الساعات الماضية بعدما كشفت عن إصابتها بحروق في الوجه، مما تسبب في ظهور آثار هذه الحروق عليها بشكل واضح أمام الجمهور في فيديو جديد.

أروى تظهر بحروق صادمة في وجهها

أروى نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يظهر الحروق التي تعرضت لها بسبب جلسة ليزر، حيث أوضحت أن بشرتها الحساسة كانت سببا في هذه الحروق التي وقعت اسفل العين وتظهر بشكل بارز كالورم، وأكدت أروى أن سبب غيابها عن الظهور في الأيام الماضية يعود لهذه الحروق.

فقالت أروى في الفيديو: "الجميع يرى ما بوجهي هذا سبب غيابي عنكم الأيام الماضية نتيجة أنني خضعت لجلسة ليزر ولا تزال العلامات باقية فارجو أن تتحملوني بهذا الشكل، حاولت استخدام كافة الفلاتر أو ارتداء نظارة من أجل أن لا أصدم الجمهور من الظهور بهذا الشكل".

أروى تكشف عن حديثها الطريف مع زوجها عن حروق وجهها

أروى كشفت أيضا عن حديثها مع زوجها الذي أجرته بشكل طريف حيث ذكرت أنها سوف تتحدث مع الجمهور حول المتسبب في الإصابات التي ظهرت بها وسوف تتهمه فقالت: "تحدثت مع زوجي عن الحروق في وجهي واخبرته أنني سوف اتحدث مع الجمهور عن الحروق الظاهرة وأنك المتسبب فيها وكأن هناك مشكلة كبيرة تعرضت لها، لكن آثار هذه الحروق في الحقيقة تشبه الورم وبسبب بشرتي حساسة أثر عليها الليزر وأتمنى أن تختفى خلال الساعات القادمة حيث أني لدي غدا موضوع مهم اريد ان اتحدث معكم عنه".

أورى تروج لأغنية "بديت تخون" أحدث أعمالها الغنائية

أروى في الأسابيع الماضية طرحت أغنية "بديت تخون" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وحققت الأغنية ما يقارب من مليون ونصف مشاهدة وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف، وتوزيع زيد نديم، ويأتي هذا العمل بعد أن وقعت أروى عقداً مع الشركة العالمية Believe Label and Artists Solutions لإنتاج عدد من الأعمال المميزة بدايتها مع "بديت تخون" وتليها أغنيتين بأنماط موسيقية مختلفة في الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنانة أروى قد وجهت بعض الانتقادات في الأسابيع الماضية لمنى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك حيث أكدت أن ظهور منى السابر والحديث عن أي تفاصيل إيجابية بينها وبين ابنتها، سوف يساعد على إصلاح صورة الأخيرة أمام الجمهور خصوصا أنها تأثرت بعدما كشفت والدتها عن القضية، وطلبت أروى من منى السابر أن تساعد في تحسين صورة ابنتها أمام الجميع.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة أورى على "انستجرام"، والفيديو المرفق.