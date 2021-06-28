محاضرة فكرية بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ «الوطن»:

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة الدراسات والفكر، وضمن فعاليات صالون الأربعاء، محاضرة فكرية ثقافية تحمل عنوان (الدراسات الثقافية ـ ماهيتها وحدودها واشتغالاتها)، ويقدمها الدكتور محمد أبو عزة، وذلك يوم غد الأربعاء في الساعة الثامنة مساء على قناة الجمعية في (زووم)، مع بث مباشر على حساباتها في يوتيوب وفيسبوك وتويتر. المحاضرة التي سيديرها الكاتب سعيد الطارشي، ستتناول مجموعة من المحاور في شأن أهمية الدراسات الثقافية وتأثيرها وأثرها على الواقع الثقافي الفكري العربي، وما تتضمنه من نقد علمي منهجي عميق في شأن ما وصلت إليه الممارسات الثقافية على وجه الخصوص، كما ستحاول المحاضرة التقرّب إلى الآراء والانطباعات الفكرية في شأن البحث وتكوّن تلك الدراسات وما وصلت إليه منذ فترات ليست بالقصيرة. الدكتور محمد أبوعزة هو أستاذ السرديات ومناهج النقد الأدبي بجامعة مولاي إسماعيل في المغرب. رئيس فريق البحث في الدراسات السردية والثقافية، إلى جانب ذلك فهو ناقد وباحث في الخطاب والنظرية له العديد من الأعمال من بينها (هيرمينوطيقا المحكي)، و(تحليل النص السردي)، و(حوارية الخطاب الروائي).، و(الدليل إلى تحليل النص السردي)، و (إستراتيجية التأويل: من النصية إلى التفكيكية). أضف إلى ذلك مشاركاته المتعددة في الندوات الدولية وكتاباته الفكرية في عدد من الإصدارات الثقافية في الوطن العربي.