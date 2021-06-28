شاهد.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ريهام أيمن ، في الصور من أسوان بإطلالة ساحرة من أمام النيل ، وهو ما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

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