نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها اثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وعلقت على الصوره قائلة : "الحمدلله تمت الجرعة التانية من لقاح كورونا.. اللهم ارفع عنا البلاء وارزقنا الصحة والعافية.. شكرا لكل طاقم العاملين بالوحدة الصحية بالشيخ زايد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. سوسن بدر تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.