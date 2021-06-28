مايكل جوردان ينفى انفصاله عن صديقته

نفى الممثل العالمى مايكل بى جوردان كل الشائعات التى ترددت بشأنه طيلة الفترة الماضية حول انفصاله عن صديقته لورى هارفى، وذلك من خلال نزهة أخيرة لهما معًا، هي الأولى بعد فترة طويلة من إعلان الارتباط بداية العام الجارى، وتحديدًا فى شهر يناير وفقًا لموقع الديلى ميل.

تقرير ديلى ميل أضاف أن الممثل الشهير والذى نال مؤخرًا جائزة الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة من قبل مجلة "بيبول" يعيش حياة سعيدة برفقة صديقته الجديدة، حيث يسعى الثنائى للاستمرار طويلاً معاً، خاصة مع النجاحات الذى حققها مايكل على الصعيد المهنى.

من ناحية أخرى سبق ووقع اختيار المجلة الشهيرة "بيبول" نهاية العام الماضى 2020 على الممثل مايكل بي جوردان كـ "أكثر الرجال إثارة على قيد الحياة" لعام 2020، وفقًا للمعايير التي وضعتها المجلة آنذاك، حيث ظهر الممثل الشهير على غلاف المجلة مؤخرًا، متحدثًا عن هذا الأمر بأنه لم يكن يتخيل الوصول إليه، أو الاستحواذ على لقب الأجمل حول العالم من مجلة كبيرة مثل بيبول.

وقد اشتهر مايكل بى جوردان خلال مسيرته بالعديد من الأفلام أشهرها بطولة فيلم Creedحيث تميز فيه بدورالملاكم الذى يقوم بتدريبه النجم سيلفسترستالون، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي الايرادات أثناء طرحه.