هاشتاج كلنا شيرين عبد الوهاب يتصدر”تويتر” بعد واقعة تسريب صوتي منسوب لحماها

حالة كبيرة من الدعم تلقتها النجمة شيرين عبد الوهاب ، بعد واقعة تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى سرًا علي شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل الإنجاب.

ووجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، رسالة دعم إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تسريب صوتي المنسوب إلى والد زوجها حسام حبيب، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الاصيل والقلب الابيض بتبقي الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

وتتوالى رسائل الدعم على النجمة شيرين عبد الوهاب، من محبيها الذين حرصوا على الوقوف بجانب شيرين بعد أزمتها الأخيرة، وتصدر هاشتاج "كلنا شيرين" ترند "تويتر" في مصر، بعد ساعات من انتشار التسريب الصوتي المسجل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من محبي شيرين.

وفى وقت سابق، رد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال : "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".