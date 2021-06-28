43 كتابًا جديدًا للمركز القومي لثقافة للطفل بمعرض الكتاب

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ أصدر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د هشام عزمى 43 كتابًا جديدًا لخطة نشر عام 20/21 لكي تلحق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52 من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021.

وصرح الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، بأن الإصدارات تتناول عددًا من السلاسل والكتب البحثية والمجلدات والتوثيق والرموز المصرية وسلسلة مسرح الطفل وسلسلة إبداعات الطفل؛ وألف الكتب و رسمها عددًا كبيرًا من كبار الكتاب والفنانين.

ومن هذه الكتب التي أصدرها المركز خلال هذا العام المالي "حيوانات لن ينساها التاريخ" للكاتب السيد محمد إبراهيم والرسام حسام محمد التهامي، "حكايات الأجداد" للكاتب علي ماهر عيد والرسام عبد الرحمن بكر، "ميمو أصبح مبدعًا" للكاتبة رضا السيد محمد سلام والرسام محمد مصطفى محمود، "ديك برونا" للكاتب والرسام أحمد عبد النعيم، "أمنية للشمس" للكاتب رضا محروس، "ضفائر طويلة ملونة" للكاتبة صفاء البيلي والرسام محمد مجدي، "ورقة نتيجة" للكاتب منير عتيبة والرسامة آيات حسني، "فن البكسل" للرسام عبد المجيد الشريف رحمه الله، "مصر المحروسة" للكاتب أحمد سويلم، "الملك المغرور والأمير المسحور" للكاتبة هناء رفعت والرسام د/ ناصر حامد، "حلم حروف هجاء" للكاتب عبده الزراع الرسام سمير عبد الغني، "النحلة الكسولة" للكاتبة حسنات الحكيم والرسامة شيماء علي، " يلا نحلم" للكاتب عصام الدين علي والرسام أيمن مختار، "شعر بسبوسة" للكاتبة أمل رفعت والرسام هشام السعيد، "الكتاب السحري" للكاتب شاكر صبري والرسام صلاح بيصار، "حكايات البحر" للكاتب والرسام محسن عبد الحفيظ، "حكايات صغيرة من طفولتهم" للكاتب جابر سركيس والرسام أحمد الجنايني، "قصص محمد جبريل" للكاتب محمد جبريل والرسام محسن عبد الحفيظ، "دليل الطفل الموهوب" للكاتبة نجلاء علام، "زرعنا شجرة" للكاتب محمد السيد عيد والرسام عبد الرحمن نور الدين ، "حكايات روسية" للكاتبة سامية توفيق والرسامة مها إبراهيم، "نمرة الأراجوز" لناصر عبد التواب وأحمد عبد العليم، "بينوكيو الجميل" للكاتبة ريم السيد والرسامة مريم فريد، "العجوز والبحر" لدكتورة تبسيط د/ صفية إسماعيل والرسامة مريم فريد، "هجرة شجرة" للكاتب أحمد زحام والرسام أحمد جعيصة، "بانجي بانجي" للكاتب عمر صوفي والرسام أحمد جعيصة، "حب الرمان" للكاتبة فاطمة المعدول والرسامة أماني البابا، "شهاب الدين والأميرة نسرين" للكاتب سمير فوزي، والرسام أحمد جعيصة، "الحمار أبو الأفكار" للسيناريست وليد كمال والرسام أحمد جعيصة، "حلم جميل" للكاتب مصطفى عبد الحميد والرسام أحمد جعيصة، "ويحكي القمر" للكاتب مجدي الفقي والرسام رحاب جمال الدين، " أغنيات أحبها" للكاتب محمد عبد الستار والرسامة مها عصام، "التاجر وحيلة الملك" لدكتورة إيمان سند والرسام عبد المجيد شريف رحمه الله، "النعامة والأسد" للكاتب صلاح شعير والرسام جلال الدين جمال، "روح الأشياء" للكاتب محمود محمد عواد والرسامة بسمة حسين.

إضافةً إلى عددين من مجلد ثقافة الطفل ويتناول العدد 38 إبداعات يعقوب الشاروني بمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية، والعدد 39 التربية من أجل الفن، وملتقى الفنان الصغير"، "دار الجد عدنان" للطفل عبد الرحمن محمد ماهر ورسوم الطفلة سلمى إيهاب، "مسرح العرائس" للدكتور سيد علي إسماعيل ، "شكشوك" للكاتب شوقي حجاب والرسام الدكتور مجدي نجيب.

وتباع جميع إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل في جناح صندوق التنمية الثقافية بصالة 3 الجناح B5، كما توجد الإصدارات بمنفذ الأوبرا ومنفذ سور أكاديمية الفنون.