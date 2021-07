مايكل جاكسون الحاضر الغائب في حفل جوائز BET ببصمة ليل ناز اكس

يبدو أن اسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، سيظل الحاضر الغائب في جميع المهرجانات والمحافل المتعلقة بالموسيقية وغيرها، فبالرغم من وفاته منذ سنوات طويلة إلا أنه ما زال في أذهان الموسيقيين الجدد أمثال النجم العالمي ليل ناز أكس، الذى قرر أمس تكريم اسطورة البوب الراحل بعرض موسيقي في حفل توزيع جوائز BET.

وصمم ناز اكس، رقصة بفرقته الموسيقية أمس في حفل الجوائز الشهير على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجلوس، بدورته الـ 21، لتكريم اسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، لإحياء ذكراه يبدون سابق انذار امام ملايين المتابعين للحدث الموسيقي في جميع انحاء العالم.

ولفت ناز أكس الأنظار والكاميرات له في حفل جوائز BET Awards الذي أقيم مساء أمس الأحد، ليس من خلال أدائه الغنائي في الحفل فقط، بل أيضًا الأزياء التي اختار ان يظهر بها علي السجادة الحمراء للحفل، حيث ظهر المغني بإطلالتين الأولي فستان نسائي منفوش، صمم له خصيصا وبدله مليئة بالورد بتصميم نسائي أيضًا.

وذهبت جائزة أفضل فنانة R&B/ بوب لصالح H.E.R، أما أفضل فنان R&B/ بوب فكانت من نصيب كريس براون، وحاز ليل بيبي جائزة أفضل فنان هيب هوب، أما Giveon فخطف جائزة أفضل فنان جديد، ذهبت جائزة أفضل فريق إلى Silk Sonic، وحصلت أغنيتها Good Days على جائزة BET Her، في حين حاز الفنان النيجيري Burna Boy جائزة أفضل عمل دولي، عن فئة أفضل مخرج فيديو موسيقي لهذا العام، حاز كل من برونو مارس وفلورينت ديشارد الجائزة، حاز فيلم Judas And The Black Messiah جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع الجوائز، وحصلت أندرا داي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The United States vs Billie Holiday، كما اضيف جائزة جديدة للنجم شادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل، واخيرا جائزة المرأة الرياضية لهذا العام كانت ومن دون منازع لصالح لاعبة التنس نعومي أوساكا.