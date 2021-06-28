سوسن بدر تتعاقد على بطولة مسلسل ”السيدة زينب” مع المخرج محمد النقلى

تعاقدت النجمة سوسن بدر على بطولة مسلسل "السيدة زينب" للمخرج محمد النقلى، وتأليف أحمد صبحي، لتقدم دور جديد ومختلف عليها، ومن المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، بعد اختيار فريق العمل بجانب بطلته، ويجرى مخرج المسلسل ترشيح العديد من الأسماء حاليًا وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، تنتظر سوسن بدر عرض مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثانى من مسلسل "عايزة أتجوز"، للنجمة هند صبرى، والذى يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور 10 سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

"مسلسل "البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

وكانت أخر أعمال المخرج محمد النقلى مسلسل "سكن بنات"، بطولته وفاء وأيتن عامر، وشاركهما في العمل كل من دينا، منذر رياحنة، منة فضالي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد صبحي، وعرض في نوفمبر الماضي.