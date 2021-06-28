3 سنوات من زواج حسام حبيب وشيرين وأزمات لا تنتهى

تحوم الشائعات على علاقة المطرب حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين منذ إعلان زواجهما قبل ثلاث أعوام، وارتبط ذكر اسم النجمين دائمًا بأخبار انفصالهما أو المشاجرات التي تقع بينهما، وليست واقعة التسريب الصوتي الأخير المنسوب إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب وبعض الإساءات لشيرين هو الأول، فقد حدثت الكثير من الشائعات.

وبدأت أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، في يونيو عام 2020، بانتشار أخبار حول حدوث مشاجرة بين الزوجين، وصلت إلى حد الضرب وتبادل السباب ولكن تدخل حسين حبيب لينفي هذه الشائعات وقتها ويؤكد عدم وقوع أي شجار بين نجله وشيرين، وأن الزوجين يعيشنا باستقرار في منزلهما في 6 اكتوبر.

ومزح حسين حبيب، وقتها عن هذه الشائعة في تصريحات اعلامية: "أنا كلمت شيرين وحسام بعد انتشار الشائعة وقالوا إن هذا الكلام كذب ولو في خلاف شيرين بتكلمني تقولي هات المأذون".

وحدثت واقعة أخرى ارتبطت باسم المطرب أحمد سعد، حيث انتشر أن النجمين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تشاجرا مرة في الشارع وتدخل للصلح بينهما أحمد سعد، ولكن نفى "سعد" هذه الشائعة خلال مقابلة تليفزيونية، قائلا: "عمري ما شفتهم بيتخانقوا.. وكله شائعات وانا كده كده بتشتم وبيطلع عليا شائعات لكن فيه شائعات كثيرة اتجنبها ولا اهتم بالرد عليها".

وأبدى الفنان أحمد سعد، تعجبه من هذه الشائعة التي ارتبطت بظهور اسمه وتلقيه كم كبير من الاتصالات الهستيرية من الصحفيين حول سبب خناقة شيرين وحسام، ليؤكد: "قريت الخبر ومكنتش على علم بحاجة ومحصلش أنى تدخلت لفض خناقة بينهم في الشارع أو كنت سبب صلح بينهم".

وانتقلت الأزمة بين شيرين وحسام حبيب إلى أزمة ثالثة هى الأكبر، بعد حدوث خلافات حادة بين حسام حبيب وياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق، منذ زواجهما، حيث قام حبيب في إحدى الجلسات بالحديث عما قاله ياسر خليل عن أحد الفنانين وهو ما سبب مشكلة بين مدير أعمال شيرين السابق وهذا الفنان.

وجرى اتصال بين حبيب وخليل وتبادلا الشجار على الهاتف، إلا أن شيرين حاولت الإصلاح بينهما والتوسط لإنهاء الخلاف ولكن فشلت في الصلح، وانتشر وقتها أن حسام حبيب حاول الاعتداء على ياسر خليل برفقة أفراد حراسة وأحدث به إصابات، ووصل لنزاع إلى القضاء وانتهت القضية إلى صف ياسر خليل.

وعادت أنباء انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد، بعدما قيل أنها اكتشفت قيامه بسحب أموال تخصها بعد أن كلفته رسميًا بإدارة أعمالها، واكتشفت تغيير في ايرادات لم تعلم بها شيئًا فضلاً عن إتمام بعض العقود دون الرجوع إليها، وهو ما دفعها لفسخ الشراكة التي تجمعهما.

وخرجت شيرين بعدها لتنفي هذه الأزمة وتبرئة زوجها من الاتهامات التي وجهت له بسرقتها، حيث جاء البيان كالتالي: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تخـــتلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما، وتهيب بالإعلام أن لا ينساق وراء مروجي الشائعات حول سيرتها على المستوى الفني والشخصي".

ووصل الأمر الان إلى أزمة جديدة أشد خطورة، بعد أن ظهر تسريب صوتي منسوب إلى حسين حبيب والد حسام حبيب، وورد فيه تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى ولذلك من أجل الإنجاب إضافة إلى التلميح بأن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التي تنتمي لها وغيرها من الأمور الشخصية.

ورد السيد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، على التسريبات التي نشرتها إحدى المجلات اللبنانية، وتظهره وهو يتحدث عن حياة نجله الشخصية، حيث قال لـ"اليوم السابع": "دي مجلة صفرا بتقوم على الفضائح، وده كلام مفبرك وباين من طريقة الأسئلة والردود، ولو ليهم فرع في القاهرة هقاضيهم".

ويبدو أن شيرين وأسرتها تعاملت مع الموقف مثلما سبق وتعاملت مع العديد من الأزمات التي مرت عليها، وهو غلق هواتفها المحمولة، حتى أن حسام حبيب هو الآخر أغلق هاتفه، إضافة إلى والده حسين حبيب الذي أغلق هو الآخر هاتفه.