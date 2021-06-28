رد حلا شيحا عن اشاعة تبرئها من فيلم مع تامر حسني

شهدت الأيام القليلة الماضية، انتشار شائعات عدة، واكبت بدء عرض فيلم «مش أنا»، للفنان تامر حسنى، كان من أبرز هذه الشائعات، اعتزال الفنانة حلا شيحا، التى جسدت البطولة النسائية بالفيلم، الذى يشهد عودتها للسينما مرة أخرى، بعد غياب ١٥ عامًا، وجاءت هذه الشائعة عقب ظهورها بالحجاب، بصحبة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود.

وسبق هذه الشائعة غياب حلا شيحا، عن حضور العرض الخاص للفيلم، الذى أقيم بأحد المولات بمنطقة أكتوبر، يوم ٢٣ يونيو الماضى؛ حيث فسر البعض هذا الأمر بأن سبب تجاهل حلا للفيلم، يعود إلى شعورها بالغضب الشديد، بعد طرح بوستر الفيلم، وعدم وجودها عليه.

فيما أكدت مصادر مقربة من حلا، أن سبب غيابها يعود إلى تواجدها مع زوجها وأولادها بالخارج، وأن قرار اعتزالها مجرد شائعة، وليس له أساس من الصحة، خاصة وأنها تتلقى حتى الآن العديد من المشروعات الفنية.

فيما ألمح البعض إلى أن زوجها قد يكون السبب في عدم حضورها العرض الخاص، والسفر للخارج قبل بدء عرض الفيلم، حتى تبتعد عن وسائل الإعلام، التى ستحضر العرض، لتجنب الخوض في حياتهما الشخصية.

كانت حلا شيحة ألمحت إلى قرار اعتزال الفن، بعد أن شاركت متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت حلا على الصورة، بقولها: «بحمد ربنا إنى أخيرا لقيت التوازن، بين إنى أكون سعيدة في حياتى، وفى نفس الوقت أكون صادقة مع نفسى، واللى مؤمنة بيه من جوايا».

وتابعت «حلا»: «أما بالنسبة لفيلم (مش أنا)، فالحقيقة انه تم تصويره منذ أكتر من سنة ونصف، وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالى اتغير، واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وباتمنى التوفيق لكل زملائى.. جمعة مباركة».

ومع هذه الشائعات السلبية، التى واكبت بدء عرض الفيلم، هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى حققها بعد مرور نحو أسبوع من عرضه، منها عودة الإيرادات المرتفعة، حيث نجح الفيلم في تحقيق أعلى إيراد يومى في تاريخ السينما المصرية، حيث حقق إيرادا وصل إلى ١٧ مليونا و٧٠٠ ألف جنيه، كأكبر إيراد يومى لفيلم عربى في تاريخ السينمات المصرية والعربية، وذلك حسب تصريحات الموزع الدولى محمد ناقيرو للأفلام العربية للعالم، والذى أكد أن الفيلم حقق إيرادات داخل مصر وخارجها، وصلت إلى ١٧ مليونا و٧٠٠ ألف جنيه مصرى، في يومه الأول.

ومن الجوانب الإيجابية أيضًا للشائعة؛ تصدر النجم تامر حسنى تريند رقم ١ في السعودية، بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الجديد «مش أنا»، عبر هاشتاج «# تامر حسنى مش انا أوسكار»، في إشارة لاستحقاقه جائزة الأوسكار، عن براعته في الفيلم، الذى بدأ عرضه في دور عرض الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى الإشادات الجماهيرية الكبيرة، مما اضطر موزعى الفيلم خارج مصر، لفتح صالات عرض إضافية للفيلم، بعد حالة الإقبال الشديدة عليه من قبل الجمهور.

كما انتزع الفيلم صدارة شباك الايرادات في دور العرض المصرية، بعد المنافسة مع أفلام «أحمد نوتردام»، «ديدو»، «ماما حامل»، «ثانية واحدة»، بعدما تخطى المليون الأول في أول أيام عرضه «٢٣ يونيو»، بالإضافة إلى تفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا معه، بتعليقات عديدة أثنت عليه، مما جعل اسم الفيلم يتصدر التريند الأول، على موقع تويتر، خلال الساعات الماضية على مدى اليوم.

كما حقق الفيلم في يومه الثانى، الخميس ٢٤ يونيو، بدور العرض، إيرادا بلغ مليونا و٤٤١ ألفًا و٥٠٧ جنيهات، ليصل إجمالى ما حققه في يومين ٢ مليون و٤٥١ ألفًا و٨١٨ جنيها، وحقق الفيلم في ثالث ليلة عرض ٢ مليون و٤٥ ألف جنيه.

يشار إلى ان فيلم «مش أنا»، فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم: إياد نصار ومحمد عبد الرحمن وعصام السقا.