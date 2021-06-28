الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيي ذكرى 30 يونيو بساحة الهناجر

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفل موسيقي للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بقيادة المايسترو تامر غنيم، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق 30 يونيو 2021.

وتقدم الفرقة الموسيقية مجموعة من أروع الأغاني الوطنية المصرية المميزة، و يحيى الحفل المطربة أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمبارى، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموجهة فيروس كورونا حرصا على الجمهور الحاضر.

وكانت أخر الفعاليات التي أحيتها الفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح، حفلات وفعاليات برنامج "هل هلالك" الذى أقيم بساحة الهناجر في شهر رمضان الماضى، وقدمت الفرقة باقة من الفقرات الفنية فى البرنامج بقيادة المايسترو تامر غنيم، حيث تغنت المطربة أنغام مصطفى، والمطرب أحمد محسن، بأشهر الأغانى منها " فيها حاجة حلوة، حبيبتي من ضفايرها، محمد يا رسول الله، الحدود، هاتوا الفوانيس، خايف مرة أحب، طير بينا ياقلبى".

كما قدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فقرتين لمجموعة من أبنائنا من أصحاب الهمم، نتاج ورشة تدريبية علي فنون الموسيقي والغناء والاستعراض بالمركز، بدعم كامل من وزارة الثقافة، تدريب موسيقي وغناء للفنانة أنغام مصطفي، وتدريب فنون شعبية وباليه للفنان إيهاب محيي الدين، والفنانة ياسمين سراج.