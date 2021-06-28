الاعلامى رامي رضوان يطلب الدعاء لـ دلال عبد العزيز

طلب الإعلامى رام رضوان الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه بموقع انستجرام . وكتب رامى رضوان :" دلال عبد العزيز ..أللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية أللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفى دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادره سقما عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم .. اشفها يارب انك على كل شئ قدير"

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