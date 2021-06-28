ثنائيات سينمائية جديدة للنجوم.. محمد هنيدي يجتمع مع منى زكي في فيلم بعد 23 عاماً

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجآت سينمائية عديدة للنجوم العرب، وذلك بعدما أعلن عدد منهم عن مشاريعهم السينمائية الجديدة، وأبرزها فيلم "الجواهرجي" الذي سيجمع منى زكي بمحمد هنيدي بعد 23 عام من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

محمد هنيدي يجتمع مع منى زكي في "الجواهرجي"

وعلى رأس المفاجآت والثنائيات السينمائية الجديدة، فيلم "الجواهرجي" والذي سيجمع محمد هنيدي بمنى زكي مجدداً، بعد ما يقارب 23 عام من آخر أعمالهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وكشف برنامج "إي تي بالعربي" اليوم عن انطلاق تصوير الفيلم في سرية تامة، وذلك بعد التعاقد مع عدد من النجوم، وتعود منى زكي في الفيلم إلى الكوميديا أيضاً بعد غياب فترة طويلة، وبعد آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي في مسلسل "لعبة نيوتن".

تفاصيل ثنائية منى زكي وأحمد حلمي في فيلم "الجواهرجي"

وكشفت تقارير إعلامية عن التفاصيل الأولى لفيلم "الجواهرجي" لمنى زكي وأحمد حلمي، ومنها مشاركة عدد من النجوم في الفيلم وعلى رأسهم تارا عماد وأحمد السعدني وعارفة عبد الرسول وغيرهم، والفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ولم يتحدد بعد تفاصيله النهائية وموعد طرحه، وينتظر محمد هنيدي عرض آخر أعماله "الإنس والنمس" مع منة شلبي في موسم الصيف الجاري بعد فترة من التأجيلات.

روبي مع ماجد الكدواني في "برة المنهج"

ولم تتوقف الثنائيات والمفاجآت الجديدة على منى زكي ومحمد هنيدي فقط، وتشارك الفنانة روبي في أكثر من عمل سينمائي الفترة المقبلة، وعلى رأسها فيلم "برة المنهج" مع ماجد الكدواني وأحمد أمين، وبدأ تصوير الفيلم منذ فترة، والذي يشارك به مجموعة من النجوم وكذلك ضيوف الشرف، وتردد أيضاً مؤخراً مشاركة روبي في ثنائية جديدة مع الفنان أحمد حلمي في فيلمه المقبل، ولكن لم تكشف تفاصيله رسمياً حتى الآن.

وشهدت الفترة الماضية الإعلان عن عدة مفاجآت سينمائية أبرزها العمل على الجزء الثاني من فيلم "كازابلانكا" لأمير كرارة، وكذلك التجهيز لفيلم "كوزمو" الذي يشارك في بطولته خالد النبوي مع مصطفى شعبان، ومن المتوقع ان تنضم إليهما نجمة جديدة الفترة المقبلة، وكذلك تعيد نيللي كريم ثنائيتها مع هاني رمزي في فيلم جديد بعنوان "200 جنيه" بعد سنوات من تقديمهما فيلم "غبي منه وفيه".