نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها وتغني مع زوجها يوسف الخال..صور وفيديو

نيكول سابا احتفلت بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 26 يونيو في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك مع زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال الذي اختفل بهذه المناسبة الخاصة مع زوجته.

نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها في دبي

نيكول سابا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور من حفل عيد ميلادها الموافق ليوم 26 يونيو والذي أقيم في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في حفل مصغر اختصر على بعض أصدقاء الفنانة اللبنانية التي ظهرت في الصور التي قامت بنشرها بجوار زوجها أثناء تقطيعها لكعكة عيد الميلاد، كما التقطت أكثر من صورة لها في إحدى الأماكن المطلة على الخليج، وعلقت نيكول سابا بشكل مختصر على الصور التي قامت بنشرها فكتبت: "هذا عن ليلة أمس".

يوسف الخال يغني مع زوجته احتفالا بعيد ميلادها

يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا قام بنشر فيديو يجمعه بزوجته في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلادها ووجه لها التهنئة بهذه المناسبة، وقام بالغناء معها أغنية "طبعي كده"، وعلق على الفيديو الذي قام بنشره فكتب: "أكيد دبي، عيد ميلاد سعيد نيكول سابا"، وحصد الفيديو على أكثر من 140 ألف مشاهدة بعدما قام بنشره يوسف الخال، كما قدم بعض النجوم التهنئة للفنانة اللبنانية لهذه المناسبة.

يوسف الخال كان قد نشر فيديو خلال الأيام الماضية يجمعه بزوجته نيكول سابا عبر حسابه على "انستجرام" في المطار أثناء استعدادهما للسفر إلى دبي، وظهرت نيكول سابا بشكل طريف وهي تتناول الطعام بينما تعجب زوجها من رد فعلها، ونال الفيديو اهتماما واسعا من قبل الجمهور وأيضا أصدقائهما من الوسط الفني من بينهم الفنانة ورد الخال، وندى أبو فرحات، وشكران مرتجى.

"الجو حلو" أحدث الأعمال الغنائية لنيكول سابا في الصيف

"الجو حلو" تعد أحدث الأعمال الغنائية التي من المقرر طرحها قريبا للفنانة اللبنانية نيكول سابا في صيف ٢٠٢١، والأغنية من الأعمال الجديدة التي من المقرر أن تحقق المعادلة الموسيقية لأغاني الصيف من أجواء بهجة وطاقة إيجابية، كما تم الإعلان عن موعد إطلاق الأغنية الجديدة عقب عيد الأضحى المبارك في شهر يوليو القادم، وقد تم تسجيلها داخل استديو ميشن في القاهرة، وهي من كلمات الشاعر شريف عبيد، وألحان محمد يحي، وتوزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح وتصوير فوتوغرافيا صلاح جودة.

ومن المقرر ان تكشف نيكول عن أغنية أخرى لها خلال الأيام القليلة القادمة والتي تنوي تصويرها مع احد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب.

الصور مأخوذة من الصفحة الرسمية للفنانة نيكول سابا على "انستجرام".