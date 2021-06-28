هكذا احتفلت ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها الـ19 مع عائلتها.. فيديو وصور

ملك أحمد زاهر، احتفلت اليوم بعيد ميلادها الـ 19، في أجواء عائلية مميزة، ونشرت عدة صور وفيديوهات على حسابها بانستقرام، وثقت به احتفالها بعيد ميلادها ووجهت رسالة لعائلتها والجمهور.

ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها وعائلتها

واحتفلت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر اليوم بعيد ميلادها الـ 19، ونشرت عدة صور وفيديوهات على حسابها الرسمي بانستقرام كشفت به لحظات احتفالها بعيد ميلادها برفقة أصدقائها وعائلتها، واحتفلت أيضاً في نفس الوقت بوصول صفحتها على انستقرام إلى 2 مليون متابع، وهو ما جعل احتفالها بعيد ميلادها مميزاً، كما وصفت في رسالتها إلى الجمهور في هذه المناسبة.

ملك زاهر توجه رسالة إلى الجمهور في عيد ميلادها

وعلقت ملك أحمد زاهر على صور وفيديوهات عيد ميلادها، وقالت في رسالة إلى عائلتها والجمهور على انستقرام:" احتفالي بعيد ميلادي و 2 مليون متابع في نفس الوقت، أردت فقط أن أشكر كل واحد منكم ، أنا سعيدة حقاً بأن عائلتنا تكبر وأصبحنا أكثر من مليونين! أردت أيضاً أن أشكر أختي وأصدقائي وعائلتي على إقامة هذه الحفلة المفاجئة المذهلةـ ولجعل هذا اليوم مميزاً للغاية أنتم مهمين جداً بالنسبة لي.."، وعبرت ملك زاهر عن سعادتها أيضاً لقضائها عيد ميلادها ووقتها مع أصدقائها وعبرت عن حبها الكبير لهم.

أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك

وكان الفنان أحمد زاهر قد نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعه بابنته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ19، وتحدث أحمد زاهر عن علاقته بابنته الكبرى، وتمنى أن تحقق خلال سنوات حياتها القادمة كل ما تحلم به، فكتب النجم المصري: "كل سنة وانتي طيبة يا ملوكة يا روح قلب ابوكي يا أول فرحتي، يا أغلى واطيب و اجمل و احن بنوتة في الكون، ربنا يحفظك ويخليكي ليا ويديكي كل اللي بتحلمي بيه علي قد قلبك الأبيض الطيب القمر بحبك اوي يا ملوكتي".

وكذلك احتفلت ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها ملك وقالت في رسالتها إليها: "كل سنة وانت أغلى حاجة في حياتي، كل سنة وانت طيبة وأحن قلب في العالم، كل سنة وانت ضهري وسندي، وجنبي وكل حاجة حلوة ربنا يخليكي ليا، ونفضل ديما في ظهر بعض وربنا يبعد عننا الحسد ويحمينا من العين، انت بالنسبة لي الدنيا كلها وبحبك أوي، عيد ميلاد سعيد".