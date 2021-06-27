توفيت منذ قليل الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عامًا، وأعلن نجلها إيهاب خورشيد خبر الوفاة في تصريح لـ"اليوم السابع"، وأنها توفيت نتيجة لمعاناتها من الالتهاب الرؤى وليس كورونا، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.
وأضاف إيهاب خورشيد: "هي كانت تعبانة منذ فترة طويلة بالتهاب رئوى ولديها ضيق تنفس، وكان دايمًا معاها جهاز الأكسجين بتاعها لما بينقص بتستخدمه، وكنا خليناها قاعدة في أحد الفنادق القريبة من المطار، وقعدت 3 أيام هناك.
وتابع إيهاب خورشيد: "تعبت ومكنتش قادرة تاخد نفسها بسبب أن الرئة عندها تعبانة جدًا، وده نتيجة فشل رئوى، وأخذناها عشان نوديها المستشفى ولكنها فارقت الحياة ونحن في الطريق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المنتجة اعتماد خورشيد بعد صراع مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.