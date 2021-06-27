رسائل دعم لرامي جمال بعد حديثه عن رحلة تعايشه مع مرض البهاق..فيديو

رامي جمال وجه رسالة لدعم المصابين بالبهاق في اليوم العالمي له، حيث أوضح النجم المصري رحلته مع المرض وكيف استطاع أن يواجهه وتحديدا بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل زملائه والجمهور.

رامي جمال يظهر بعلامات البهاق في فيديو جديد

رامي جمال تحدث في فيديو عبر حسابه على "انستجرام" عن الرسائل التي تصل إليه من أسر وأقارب المصابين بالبهاق، وأكد الفنان المصري أنه لا يزال يعاني من المرض وكشف على آثاره في يده، مشيرا أن بعض علامات المرض كانت تؤثر عليه في الماضي لكنها لم تعد كذلك الآن، وأوضح أن المساندة الواسعة من الجمهور وتحديدا من الناحية النفسية، كانت سببا في تجاوزه هذه المرحلة.

وطلب رامي جمال من كل أم لديها طفل او طفلة مصاب بالبهاق، أن تسعى من خلال المقربين منه أن تسانده وتدعمه، حتى يشعر الأبناء بأن هذا المرض ليس مشكلة في حياة المصابين به، وقال: "أنا لا ارشح أطباء أو علاج معين، بل أطلب من المصابين أن يتعاملون بشكل طبيعي في حياتهم وأن يواجهوا المجتمع بشكل أقوى، وأقول لكل أم أن دورك الأهم هو مساندة الابناء من أجل مواجهة كافة الظروف التي يمرون بها".

النجوم يساندون رامي جمال بعد رسالته للمصابين بالبهاق

رامي جمال رسالته حازت على إعجاب ومساندة واسعة من قبل النجوم الذين علق العديد منهم على ما قاله الفنان المصري وكان من بينهم النجم أحمد زاهر الذي أكد على مدى احترامه للرسالة التي يقدمها رامي جمال للجمهور والتوعية للأسر فكتب: "أنت انسان جميل و كل الاحترام ليك و لكلامك المحترم و كلنا بنحبك و بندعمك"، بينما كتب الملحن نادر حمدي: "احترم رسالتك يا رامي"، وعلق الكاتب محمد إبراهيم: "انت جميل قلباً وقالباً وكل الناس بتحبك عشانك قبل ما يكون عشان فنك".

محمد نور الفنان المصري علق أيضا على رسالة رامي جمال فكتب: " حبيبي رامي انت جامد وفنان وقمر ومصر كلها بتحبك وانا بحبك"، وكتب الفنان محمد رجائي: "انت جميل من برة و من جوة و الله دي حقيقة ربنا يحبب فيك خلقه كمان و كمان"، كما علقت كل من الفنانة مايان السيد، وجميلة عوض، والمحلن أحمد إبراهيم.

رامي جمال يطالب الفتيات بمواجهة مرض البهاق وعدم الخوف منه

رامي جمال وجه رسالة أيضا لكل فتاة مصابة بالبهاق وتخشى من ردود فعل زوجها أو خطيبها بعد معرفة تفاصيل مرضها، حيث طلب منها أن تكون أكثر قوة في مواجهة الموقف وصريحة مع الشخص الذي سوف يرتبط بها، ولا تخشى الكشف عن حقيقة مرضها فكتب: "عاوز اقول لكل بنت خايفه وبتداريه من خطيبها او جوزها او أصحابها، الخوف سجن واحنا احرار وبنحب اللي بيدونا الحريه لو خطيبك هيمشي علشان صراحتك يبقي سجان واحنا منقبلش نعيش مع ناس غير سويه اخسري اللي يشوفك ابتلائك عيب ومتخسريش نفسك بدقيقه خوف".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان رامي جمال على "انستجرام".