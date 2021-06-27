فيديو هبة الدري تستعد لإجراء قسطرة في الدماغ وتكشف تفاصيل مرضها

هبة الدري فاجأت متابعيها بالكشف لهم عن تفاصيل مرضها واستعدادها لإجراء عملية قسطرة في المخ وذلك ردا على إحدى المتابعات التي اتهمتها بأنها ستجري عملية جراحية تجميلية.

هبة الدري تستعد للخضوع لعملية جراحية في المخ

الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري أطلت في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات رداً على تساؤل احدى المتابعات اللواتي ألمحت بأنها ستخضع لعملية تجميل في الأنف، فأكدت هبة الدري بأنها كانت ترغب سابقا بالفعل بتعديل وتجميل أنفها إلا أن اطباء التجميل نصحوها بعدم الاقدام على هذه الخطوة معتبرين بأنها أنفها لا يحتاج الى أي تعديل تجميلي.

هبة الدري كشفت في الفيديو بأنها ستخضع لعملية طبية بالفعل لكن ليس جراحة تجميلية انما ستجري اليوم قسطرة للمخ لمعرفة سبب أزمتها الصحية التي تعاني منها منذ فترة، وتحدثت عن تفاصيل مرضها لافتة الى أنها كانت تصاب بصداع شديد وبحالات إغماء، فإضطرت الى تناول الكثير من الأدوية وتبديلها الى أن تحسنت أمورها الصحية قليلاً.

وأكدت بأن القسطرة في المخ التي ستجريها اليوم، ستكشف للأطباء المشكلة التي تعاني منها في الرأس منذ فترة، حيث لم تستطع صور السكانر للدماغ ايضاح سبب المشكلة بشكل تفصيلي، وطمأنت جمهورها بأن القسطرة إجراء سهل ولا يحتاج سوى لتخدير موضعي.

عودة هبة الدري لزوجها بعد انفصال قصير

هبة الدري وزوجها نواف العلي قد ظهرا معًا بأول لقاء تلفزيوني مؤخرًا بعد الصلح بينهما وعودتهما عقب فترة قصيرة من الإنفصال، فأعرب الثنائي عن سعادتهما بعودة الأمور إلى طبيعتهما بينهما في لقاء لبرنامج "ذا انسايدر"، وأشار كل منهما إلى أن الخلافات قد تحدث بشكل طبيعي بين العائلات والأشخاص لكن الأهم هو كيفية تخطي هذه المشاكل.

وأعرب الزوجين عن سعادتها بالصلح، كما لفت نواف العلي إلى أنه فوجئ بالتفاعل الكبير الذي حظيت به مسألة طلاقه وعودته لزوجته.

جميع الصور المرفقة من حساب هبة الدري الرسمي على انستجرام