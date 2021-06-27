شاهدوا نانسي عجرم بفيديو نادر بعمر الـ 13 عاماً وتغني "حبك عّلم قلبي"

نانسي عجرم التي بدأت بشق طريق الفن منذ صغرها، استعاد معجبيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو قديم ونادر لها في مرحلتها العمرية الـ 13 حيث كانت تشارك في احدى برامج الغناء الهواة للأطفال، وبدت وهي تغني بكل انسجام وحرفية أولى أغنياتها بعنوان "حبك علّم قلبي الغيرة"، فيما توقف البعض ايضا عند جمالها والتغيير في ملامحها بين سن الطفولة والنضوج.

نانسي عجرم بفيديو نادر بعمر الـ 13 عاماً

تداولت حسابات معجبي النجمة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو لها وهي بعمر الـ 13 عاماً حيث كانت في أولى خطواتها الفنية نحو عالم الغناء، وظهرت وهي تغني في احد البرامج الخاصة المعنية بمواهب الأطفال وكان ضمن لجنة التحكيم الفنانة اللبنانية مادلين طبر التي ظهرت مستمتعة بأداء نانسي عجرم.

وأدت نانسي عجرم أغنية "حبك علّم قلبي الغيرة" وهي أول أغنية خاصة لها في مرحلة طفولتها، واستطاعت غنائها بكل حرفية واحساس عالي وسط اعجاب لجنة التحكيم بصوتهان بينما ظهرت نانسي بملامح طفولية بريئة.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو وموهبة نانسي عجرم منذ صغرها وجمال صوتها المميز، فيما توقف البعض منهم عند التغييرات في شكلها بين مرحلة الطفولة وبين مرحلة النضوج خاصة وان نانسي عجرم اعترفت بإجرائها لعدد من عمليات التجميل بعد انطلاقتها الفنية في أولى كليباتها "آخاصمك آه" والتي حققت لها نجاحا مبهراً.

أحدث نشاطات نانسي عجرم الفنية

نانسي عجرم طرحت أولى أغاني ألبومها المنتظر بعنوان "حبك بيقوي"، وحققت نسبة استماع عالية على يوتيوب، وذلك قبل أن تطرح الأغنية الثانية من الألبوم باللهجة اللبنانية بعنوان "مشكلتك الوحيدي"، وكشفت عن الأغنية الثالثة باللهجة المصرية بعنوان "جاية معاك".

وكانت نانسي قد أحيت حفلًا غنائيًا مؤخرًا في القاهرة، وبدت في مقاطع الفيديو المتداولة لها بصوت مرهق قليلاً أثناء غنائها على المسرح، وحرصت على تقديم اعتذارها للجمهور وإيضاح سبب التغيير بصوتها حيث قطعت احدى اغنياتها لتقول لهم: "بعتذر اذا عم تسمعوا شوي صوتي مغيّر لأنني "مكربة" (مصابة بالرشح)، ومازحتهم قائلة: "بس ما معي كورونا" في تأكيد منها عدم إصابتها بكورونا منعاً للتأويلات جراء الإرهاق بصوتها.