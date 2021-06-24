شاهد.. البرومو الرسمى لمسرحية كوكو شانيل لشريهان

نشر الحساب الرسمى لمنصة شاهد VIP البرومو الدعائى الرسمى لمسرحية "كوكو شانيل" للفنانة الكبيرة شريهان والتي تعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل دام لـ 18 عاماً. وعلق الحساب الرسمى لشاهد على البرومو : “كانت كل جريمتها: الحب .. النجمة شريهان تعود بعد غياب.. في مسرحية كوكو شانيل قريباً على ShahidVIP برعاية هيئة الترفيه وتقديم مجموعة MBC من إنتاج العدل جروب”.

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