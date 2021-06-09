فيديو أحدث ظهور لأمل عباس بعد رحلة مرضها الطويلة:"لا أستطيع المشي بسبب خطأ طبي"

أمل عباس، الفنانة القديرة، عادت للظهور على الشاشة بعد غياب طويل بسبب رحلة مرضها الطويلة، وحلت ضيفة على برنامج "ع السيف" على قناة "atv" في أحدث ظهور بعد 4 سنوات من أزماتها الصحية.

أحدث ظهور لأمل عباس بعد 4 سنوات من أزماتها الصحية

وتحدثت الفنانة أمل عباس في لقائها مع برنامج "ع السيف" عن تفاصيل حالتها الصحية في الفترة الحالية بعد رحلة علاجية طويلة، وقالت الفنانة القديرة إنها عانت نفسياً مؤخراً بسبب حالتها المرضية والتي منعتها من العمل ولكنها لا تعترض على قضاء الله، وأضافت إنها تعلمت الصبر في الفترة الحالية، لأن عمليتها الأخيرة كانت خطيرة وبمثابة حياة أو موت، وكشفت إنها تجلس الآن على كرسي متحرك بسبب خطأ طبي تعرضت له.

أمل عباس: فقدت القدرة على المشي بسبب خطأ طبي

وقالت أمل عباس إن الخطأ حدث أثناء إجرائها لعملية جراحية في صمام القلب، وبعد إصابتها بنزيف داخلي بعدها تسبب في جلوسها على كرسي متحرك منذ 3 سنوات، وقالت إن الأطباء قالوا لها إنها لن تستطيع المشي مجدداً، ولكنها تشعر بانها ستستطيع المشي والحركة مرة أخرى، ولديها إيمان قوي بذلك، وتخضع لجلسات علاج طبيعي في الفترة الحالية وأصبحت تشعر بقدمها وبحركتها، وترى تحسناً في حالتها.

وكشفت أمل عباس عن خضوعها لأول عملية لتركيب بطارية قلب في عام 2017، وخضعت في عام 2018 لعملية تركيب صمام في القلب في الهند، وهي العملية التي حدث بها الخطأ الطبي، وطمأنت أمل عباس الجمهور على حالتها الصحية في الفترة الحالية، وكشفت إن طبيبها نصحها بعدم الحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك بسبب تناولها دواء سيولة ولتركيبها بطارية في القلب وصمام، ويخشى على حالتها من اللقاح.

أمل عباس توجه رسالة للوسط الفني بعد تجاوز أزمتها الصحية

وقالت أمل عباس في تصريحاتها إنها تعذر الجميع على عدم السؤال عنها في فترة مرضها، وأشارت إلى إنها وضعت نفسها مكان الآخرين لذلك تعذرهم، وقالت إن عدد من النجوم يتواصلون معها باستمرار للإطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بعدما عاتبت زملائها الفنانين منذ 3 أعوام بسبب عدم السؤال عن حالتها الصحية، وأقلقت أمل عباس الجمهور طوال السنوات الماضية بسبب تدهور حالتها الصحية وخضوعها لأكثر من عملية جراحية في تلك الفترة.