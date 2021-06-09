تطورات جديدة في حالة مرام البلوشي بعد إصابتها بجلطة..تنتظر تحليل كورونا قبل إجراء قسطرة

مرام البلوشي أقلقت الجمهور على حالتها الصحية منذ الأمس، ونقلت للعناية المركزة بعد إصابتها بأزمة صحية وتردد إصابتها بجلطة ثانية في القلب، وكشفت شقيقتها هند البلوشي عن تفاصيل حالتها الصحية اليوم.

هند البلوشي تكشف تفاصيل حالة شقيقتها مرام

وكشفت الفنانة هند البلوشي اليوم تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها مرام البلوشي، وقالت في تعليق لها على حسابها بانستقرام: "حبايبي كل اللي يسألني على مرام الحمدلله استقرت حالتها، وتعادلت الإنزيمات، ويارب ما تحتاج قسطرة ثانية، شكراً لكم وعلى مشاعركم النبيلة، لا أراكم الله مكروه بغالي"، وكشفت هند البلوشي في عدة تصريحات لها إن ارتفاع الإنزيمات سبب لشقيقتها جلطة، ولكن الأطباء لم يقرروا بعد إجراء القسطرة أم لا.

تطورات جديدة في حالة مرام البلوشي

وقالت هند البلوشي في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن شقيقتها مرام تعاني من إلتهاب في الرئة وعدة أزمات صحية أخرى، وأجرت مسحة فيروس كورونا وينتظر الأطباء نتيجة المسحة قبل قرار إجراء قسطرة بالقلب لها أم لا، وتمنت أن تتحسن حالتها ولا تحتاج إلى قسطرة جديدة، وذلك بعد أن أصيبت مرام البلوشي منذ عامين بذبحة صدرية تسببن بخضوعها لعملية جراحية لتركيب دعامة بالقلب أثناء تصوير مسلسل "دفعة القاهرة".

مرام البلوشي تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وذكرت هند البلوشي إن الإجهاد والضغط في العمل من أسباب أزمة شقيقتها الصحية، وقالت إنها شعرت بإعياء أثناء تصويرها أحد الأعمال قبل نقلها للمستشفى، وكانت الفنانة هند البلوشي قد كشفت عن دخول شقيقتها مرام البلوشي المستشفى أمس، ونشرت فيديو لشقيقتها وهي داخل عرفة العناية المركزة، وأقلقت الجمهور عليها بسبب عدم كشفها عن حالتها الصحية وقالت تعليقاً على الفيديو:" دعوات لأختي مرام في العناية، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقماً".

ونفت الفنانة هند البلوشي أمس إصابة شقيقتها بجلطة ثانية في القلب بعد تداول أخبار حول إصابتها ونشرت صورة أخرى لشقيقتها في المستشفى وكشفت تفاصيل حالتها الصحية وقالت:" لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الإنزيمات مرتفعة بس تعبت وسولها دخول.. دعواتكم، اللهم بدل المرضى من ألم إلى الراحة منك، اللهم اشفي مرام وكل من يتألم"، وذلك قبل أن تؤكد اليوم إصابة شقيقتها بجلطة وإنتظار إجراء قسطرة لها.