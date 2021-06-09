سيرين عبد النور تشوق الجمهور لعملها الجديد بجلسة تصوير في القاهرة.. بالصور

سرين عبد النور خطفت الأنظار اليوم بعد نشرها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في القاهرة، وشوقت الجمهور لعملها الجديد بعد تواجدها في مصر ونشرها عدة صور من زيارتها لها.

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجلسة تصوير في القاهرة

وشاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور عدة صور من كواليس زيارتها للقاهرة، ونشرت صورة لها من المطار وكشفت عن سفرها لمصر وهو ما شوق الجمهور لمعرفة المفاجأة الجديدة التي تحضرها سيرين عبد النور، وذلك قبل أن تنشر جلسة تصوير جديدة على نيل القاهرة، وخطفت الانظار بإطلالتها وأناقتها في جلسة التصوير والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور وكذلك زملائها الفنانين.

سيرين عبد النور تشوق الجمهور لعملها الجديد

وشوقت الفنانة سيرين عبد النور الجمهور لعملها الفني الجديد، وكشفت عن سبب زيارتها للقاهرة لحضور إحدى فعاليات الموضة والأزياء، وواصلت تشويق الجمهور لمسلسها الجديد على تطبيق "شاهد vip" بعنوان "دور العمر"، ونشرت مؤخراً عدة صور من كواليس التصوير وكشفت عن إطلالتها في المسلسل ولكنها لم تكشف موعد عرض العمل والمتوقع أن يعرض خلال الفترة الحالية.

سيرين عبد النور تنشر برومو "دور العمر"

وكشف تطبيق "شاهد" عن البرومو الأول لمسلسل سيرين عبد النور الجديد "دور العمر"، والذي أثار الجدل بسبب تخلي سيرين عبد النور عن الأدوار الرومانسية، وتقديمها عمل تشويقي، وسيطر الغموض على البرومو الأول للمسلسل وعلق "شاهد" عليه بجملة تشويقية للجمهور:" جاهزين؟؟ حب قاتل، هوس، جنون، وخيانة في دور العمر من مسلسلات شاهد الأصلية"، ولم تكشف سيرين عن موعد عرض المسلسل وتفاصيله.

وتشارك الفنانة سيرين عبد النور مع الفنان عادل كرم في بطولة مسلسل "دور العمر"، وذلك بعد عملهما سابقاً في مسلسل "الهيبة"، والعمل من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ويبدو أن العمل سيضم عدة مشاهد أكشن أيضاً بعد نشر سيرين مؤخراً فيديو لها وهي تتدرب على رياضة الملاكمة مع مؤلف المسلسل، وهو ما زاد تشويق الجمهور لعملها الجديد بعد آخر مسلسلاتها "داتيل" والذي عرض العام الماضي.