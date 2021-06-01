فيديو ميمي جمال تظهر بعد غياب..تحكي أسرار جديدة عن علاقتها بحفيداتها وزوجها الراحل حسن مصطفى

ميمي جمال ظهرت على الشاشة بعد غياب طويل لها، وحلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت عدة أسرار حول علاقتها بحفيداتها وزوجها الراحل حسن مصطفى وكذلك سبب ابتعادها عن الفن.

ميمي جمال تكشف كلمات ولحظات حسن مصطفى الأخيرة قبل وفاته

وتحدثت الفنانة ميمي جمال عن علاقتها بزوجها الراحل حسن مصطفى، وقالت إنها قررت معه في بداية زواجهما على ضرورة نجاح علاقتهما الزوجية، لذلك استمرا معاً لما يقارب 40 عام، وتحدثت أيضاً عن تفاصيل أيامه الأخيرة وقالت إنها ظلت بجانبه في المستشفى لمدة 28 يوم، وفي اليوم الأخير له رآها وهي تجلس وتضع يدها على خدها، وطلب منها ألا تفعل ذلك لأنها قد تفعل ذلك كثيراً الفترة المقبلة.

ميمي جمال: فستان سهرة كان سبب لطلاقي من حسن مصطفى في بداية زواجنا

وكشفت الفنانة ميمي جمال عدة أسرار عن علاقتها بالفنان الراحل حسن مصطفى وقالت إنهما تشاجرا في بداية فترة زواجهما بسبب غيرة حسن مصطفى وطلبه منها عدم ارتداء فساتين السهرة الجريئة، وبررت له ذلك بانها ترتديه فقط في الأعمال الفنية، وطلقها شفوياً بسبب ذلك الخلاف إلا إنهما عادا سريعاً إلى زيجتهما واضطرت بعد ذلك ميمي جمال إلى تغيير طريقتها في اختيار الفساتين حتى لا تنفصل عنه مرة أخرى.

ميمي جمال تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

وتحدثت الفنانة ميمي جمال عن سبب ابتعادها عن التمثيل في السنوات الأخيرة، وقالت إنها في المرة الأولى ابتعدت عن التمثيل بسبب مرض والدها بألزهايمر، واضطرت إلى التواجد بجانبها طوال الوقت حتى انها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "راجل وست ستات" بعد تعاقدها عليه، وأضافت إنها في المرة الثانية قررت الابتعاد عن التمثيل بسبب وفاة زوجها حسن مصطفى، وقالت إنها اعتادت على حياتها الحالية مع حفيداتها وبناتها وتقضى أوقاتها معهم وتحاول تعويض فترة انشغالها عنهم بسبب أعمالها ولا تستطيع الإلتزام مثل السابق.

واختتمت ميمي جمال حديثها في البرنامج بإشادتها بعدد من النجوم الحاليين وعلى رأسهم محمد إمام وأحمد مكي وكريم عبد العزيز، وعبرت عن حزنها الكبير لوفاة الفنان سمير غانم، وعبرت عن تضامنها الكبير من إيمي ودنيا سمير غانم بسبب مرض والدتهما دلال عبد العزيز في وقت وفاة والدهما، وقالت إنها تعرف ذلك الشعور بسبب مرور ابنتيها بنفس التجربة بعد وفاة والدهما حسن مصطفى.