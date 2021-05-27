هبة طوجي تعلن انتظار مولودها الأول من زوجها الموسيقار إبراهيم معلوف

أعلنت النجمة اللبنانية هبة طوجي انتظارمولودها الأول من زوجها إبراهیم معلوف عازف البوق والمؤلف الموسيقي اللبناني، وذلك عقب زواجها في سبتمبر الماضي، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صور تستعرض حملها مع زوجها على غلاف أحد المجلات، معلنة أنها تنتظر استقبال "صبى "، وعلقت علي الصور قائلة :" لا يمكننا الانتظار لمقابلتك

ودخلت هبة طوجي عش الزوجية سبتمبر الماضي، وذلك بعدما تم الإعلان عن عقد قرانها على الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف أقامه الثنائي في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيل إتمام الأمر في وقت سابق من شهر اغسطس 2020 بسبب الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

جدير بالذكر أن الموسيقار ابراهيم معلوف حاصل على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، بالإضافة إلى جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.

وهبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015م، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.

واستقبلت هبة طوجي عام 2021 بإطلاقها أجدد أعمالها الغنائية "لحبيبي بغني"، من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحباني.

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