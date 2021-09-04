التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

نقلت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم السبت، عن التحالف العربي الذي تقوده المملكة لقتال الحوثيين في اليمن قوله، إنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في قتالها ضد الحوثيين بعد أن اضطرت الحكومة للخروج من العاصمة.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حتى الآن لكن الميليشيا دأبت على إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه السعودية.