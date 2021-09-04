السودان يرد على تصريحات الجيش الإثيوبي حول دعم الخرطوم لمجموعات مسلحة

ردا على تصريحات الجيش الإثيوبي حول دعم السودان لجماعات مسلحة لتخريب سد النهضة، قال السودان إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد الطاهر أبو هاجة، "لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب (سد النهضة)، نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة"، مضيفا أن السودان وجيشه لا يتدخل فى القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا".

ودعا "القيادة الإثيوبية للعمل على حل صراعاتهم بعيدا عن إقحام السودان فيها، ويعبر هذا التصريح عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الاثيوبى بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".

ويأتي ذلك ردا على تصريحات للجيش الإثيوبي اتهم السودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي.

وقال الجيش الإثيوبي في وقت سابق إنه أحبط محاولة لعناصر متحالفين مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، حاولت التسلل من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه.