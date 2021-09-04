طهران تستنكر عقوبات أمريكية جديدة على إيرانيين

استنكرت إيران، اليوم السبت، عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على 4 إيرانيين بسبب مخطط مزعوم لخطف صحفية أمريكية من أصل إيراني، مؤكدة إن الخطوة تعكس “إدمان” واشنطن للعقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عقوبات على الإيرانيين الأربعة قائلة إنهم عملاء للمخابرات مسؤولون عن المخطط الفاشل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة نقلا عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، إن الداعمين للحظر والمنتفعين به في أمريكا وجدوا أن جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني، وجاءوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر”.

وأضاف “على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران”.

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أمريكيون الأربعة في يوليو/ تموز بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية التي تنتقد طهران، والتي أكدت رويترز من قبل أنها الأمريكية من أصل إيراني مسيح علي نجاد.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وتجمد العقوبات جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأمريكية وتحظر أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أمريكيين. وأضافت الوزارة أن غير الأمريكيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة يمكن أن يخضعوا أيضا للعقوبات الأمريكية.