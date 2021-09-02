خير السعودية ممتد إلى جزرالمالديف

جاء الإسلام فجمع الناس جميعا تحت راية التوحيد ، وحمل السابقون لواءه إلى مشارق الارض ومغاربها لدعوة الناس إلى عبادة رب العباد ، أخلاقهم كانت مفاتيح البلاد ، تعاملوا مع القريب والبعيد ، ولم يبق في الكون موضع قدم إلا ونادى المنادي في كل يوم خمس مرات بالشهادتين العظيمتين .

إن من الجزر التي وصل إليها الإسلام في المحيط. الهندي جزرالمالديف الواقعة في المحيط الهندي في القرن الرابع عشر الميلادي كما يثبت ذلك ابن بطوطة خلال رحلته إلى الجزر ،

والذي يهمنا في الحديث الشعب المالديفي ومحبته للإسلام ، وهذا الأمر ليس غريبا لأهل الجزر ، وذلك أنهم في غالب الأمر كانت حركة التجارة سببا لدخول الكثير من سكانها في الإسلام لما يرون من التجار المسلمين القادمين إليهم من الصفات الحميدة من صدق القول وحفظ الأمانة كل ذلك مما جعلتهم يعتنقون الإسلام .

وإن مما من الله على المالديف أن الإسلام دين رسمي لها ،وهم على مذهب الإمام الشافعي ، وهم حريصون كل الحرص على حماية الإسلام والدفاع عنه من خلال العلم وطلبه ، ونجد ذلك أن من الرؤساء الذين حكموا المالديف فخامة الرئيس الأسبق مامون عبد القيوم وهو الرئيس الثالث لجزر المالديف(١٩٧٨-٢٠٠٨)وذلك بعد أن شغل منصب وزير النقل ،ثم ترشيحه رئيسا من قبل مجلس (البرلمان )،

وفخامته من خريجي الأزهر الشريف ، وقام خير قيام للعمل بدعم الثقافة العربية لتهيئة الاجواء إلى فهم الإسلام فهما صحيحا بعيد ا عن التطرف والإرهاب .

وساهم كثيرا في خدمة الإسلام من جميع الاتجاهات ولاسيما في التأليف ويتجلى ذلك في كتابه ( هذا ديننا ) .

وعندما ندخل في الجامعات الأخرى العالمية نجد ابناء المالديف كغيرهم من أبناء العالم الإسلامي في البحث عن العلم ، وأكبر دليل على ذلك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي هي مؤسسة إسلامية سعودية من حيث التبعية وعالمية من حيث الأهداف والغايات ، وكان من بين طلابها طلبة المالديف الذين هم من خيرة الطلبة ، وعلى رأسهم أخي العزيز الذي عشت معه في المرحلة الثانوية إلى أن تخرجنا في كلية اللغة العربية ١٩٩١م .الدكتور محمد أبوبكر قباد نائب وزير الشؤون الاسلامية سابقا في المالديف .

ومما نعتز به نحن أبناء الجامعة الإسلامية كانت حياتنا في الجامعة حياة الأخ بأخيه ، والمصاحبة الحقيقية في المسكن والفصل والمطعم بل بعد التخرج ، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود المملكة العربية السعودية التي احتضنتنا صغارا وعلمتنا فضل الاعتصام بحبل الله مجتمعين غير متفرقين .

واليوم يحمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -رسالة الحب والسلام إلى الشعب المالديفي المسلم بإقامة أكبر جامع في العاصمة مالية يلبي مطالب المسلمين في جميع النواحي ، وهو ليس امرا غريبا من المملكة العربية السعودية ، فهي رائدة التضامن الإسلامي ، والداعية إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والارهاب من خلال الفكر السليم المستنير من المنهج العلمي الصحيح على الكتاب والسنة .

وإن معالي وزير الشؤون الاسلامية الدكتور الشيخ عبداللطيف ال الشيخ- حفظه الله- من خلال حرصه الشديد على متابعة مسيرة العمل الاسلامي القائم على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين أوفد معالي وكيل الشؤون الاسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي برئاسة وفد من الشؤون الاسلامية إلى المالديف للقيام بالترتيبات اللازمة لافتتاح الجامع .

هي السعودية التي مازالت مستمرة في الوقوف مع المسلمين في العالم بل مع غير المسلمين لاحترام الإنسانية ، وجاء الدور العظيم اليوم ليمتد خير السعودية إلى جزر المالديف .

بقلم الشيخ : نورالدين بن محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الاسلامي بمدينة درانسي شمال باريس في فرنسا