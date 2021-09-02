قالت الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله ، مؤكدةً أنها تؤدي إلى إستجابة مناعية أكبر وتُساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس، لافتةً أن آلية التبديل بين اللقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتُستخدم منذ عام 1990م وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (177) حالة مؤكدة وتعافي(279) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2821) حالة منها (824) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(544811) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533430) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8560) حالة “يرحمهم الله جميعاً”. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله وتؤدي إلى إستجابة مناعية أكبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.