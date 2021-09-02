استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 58ر1814 دولاراً للأوقية بينما جرى تداول الذهب مستقراً في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 50ر1816 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1ر0 بالمئة إلى 15ر24 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 5ر0 بالمئة إلى 27ر997 دولاراً بينما تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 18ر2439 دولاراً للأوقية.