 الربعي وتحدي جديد

بخوض زملينا الاعلامي عيسى الربعي تجربة جديدة في فضاء الاعلام .

هذه المرحله انتقل فيها من الاعلام السياسي الى الرياضي ، وننتظر أن يقدم لنا شي جميل مما يختزله من الارث الاعلامي الكبير.

لا شك أن إدراة ابها والتي حملت اسماء جديدة وثقيله في هذه الفترة وبقيادة الدكتور احمد الحديثي أحسنت الاختيار عندما اختارت عيسى الربعي مديراً للمركز الاعلامي بالنادي.

الربعي حامل الماجستير في الاعلام ومعها مخزون صحفي ومواد دسمة ومميزه كثيره قدمها في فترته السابقه مع الوطن التي خسرت اعلامياً مميز .

إن جميع اعلاميي منطقة عسير سعيدين بهذا الاختيار كونه دليل على أن الادرات تبحث عن الشخص المناسب ليشغل المكان المناسب ولا يساورهم شك في نجاح عيسى في هذه المهمه .

كما أنهم يثنون على الدكتور احمد الحديثي كونه بحث عن الكفاءه ليقدم للنادي الإضافة المميزه ولكي يكون قدوه للجميع للبحث عن الكفاءات الاعلامية والتي تحمل شهادات في مجال الاعلام وتستطيع أن تحدث التغيير .

و نبارك للزميل الربعي هذا التقدير وهو خير من يشغل هذا المنصب لما يحمله من فكر وما لديه من مخزون اعلامي سيقدم الكثير والكثير للنادي ولا اشك في أنه سيبخل بجهده ووقته في خدمه هذا الكيان .