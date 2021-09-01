التحالف العربي يعلن اعتراض مسيّرة مفخخة رابعة 

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء أن "قواته الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد التحالف "اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.
وأضاف:"نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، مشيرا إلى أن "هذا يعد تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين".
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