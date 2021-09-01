رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

صحيفة الخليج الإلكترونية

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم،حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً مؤكداً أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزه للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج و مناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق اهداف الوزارة مستقبلاً.

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي

قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف كلمة بهذه المناسبة.

ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، وفي ختام الحفل، دون معالي رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً في السجل التذكاري للمركز، عبر فيها شكره للزملاء القائمين على المركز والزميلات العاملات بالمركز على مايقدمونه من أعمال متميزه دعماً لمهمة المركز .

تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت في ١٨ من شوال1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة وأستمرت لمدة ١٤ اسبوع.

حضر الحفل مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري،وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.