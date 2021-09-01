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دوت الخليج -

النفط مستقر قبيل اجتماع لـ"أوبك+"

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء استقرارا قبيل اجتماع لـ"أوبك+" سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بكورونا في آسيا . النفط مستقر قبيل اجتماع لـ"أوبك+"شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء استقرارا قبيل اجتماع لـ"أوبك+" سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بكورونا في آسيا . ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" وروسيا وحلفاؤهما، فيما يعرف بتجمع "أوبك+"، اليوم لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر 2021.

وذكرت مصادر "أوبك+" أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021. وأبلغت مصادر "أوبك+" بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي سبعة سنتات لتبلغ 68.57 دولار، بعد تراجعها واحدا بالمئة أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار "أيدا". تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "اقتصاد" عناوين أخرى متفرقة