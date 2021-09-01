جيبوتي تدين وتستنكر بشدة محاولة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية مطار أبها بطائرتين مسيريتين

الخليج – واس : أدانت جمهورية ‎جيبوتي بأشد العبارات محاولة استهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين من قبل الميليشيات الحوثية الإنقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران .

وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة تأييدها للإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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