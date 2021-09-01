الخليج- واس : أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذا الاستهداف للمنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطر تدين محاولتي استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية مطار أبها الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.