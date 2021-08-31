الخليج – واس : أدانت باكستان بشدة محاولات ميليشيات الحوثي استهداف أراضي المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستهداف مطار أبها الدولي مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم :”إن باكستان تتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الاعتداء الأخير على مطار أبها، وتدين وتستنكر مثل هذه الهجمات، التي تعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتهدد أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والمنطقة”.

وأضاف أن باكستان تؤكد من جديد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها ووحدة أراضيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.