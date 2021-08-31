الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف نجران بصاروخ باليستي ومطار أبها بطائرتين مفخختين

الخليج – واس : أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها في المنطقة الجنوبية بالمملكة من خلال طائرتين بدون طيار مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف، ونجم عنها وقوع إصابات وتضرر طائرة مدنية.

كما أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في منطقة نجران، من خلال صاروخ باليستي، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استهداف المطار واستمرار الهجمات الإرهابية يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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