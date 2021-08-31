malazemna results’’ هُنا رابط نتائج الثالث متوسط 2021 ||أخر الأخبار من وزارة...

نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول في العراق نوفرها لكم. ونتعرف معكم علي أخر الأخبار خصيصاً بعد تأخر الإعلان عن الدرجات لطلاب المرحلة المتوسطة، وذلك بسبب العمليات القائمة والجهود ليحصل كل طلاب محافظات العراق علي حقوقهم. خصيصاً بعد وجود ضغط كبير ليتم التصحيح بدقة من السيد وزير التربية الأستاذ علي حميد مخلف. وسنوفر لكم الآن رابط وزارة التربية العراقية للاستعلام.

وزارة التربية تنشر رابط نتائج طلبة الدور الاول الثالث متوسط للعام الدراسي 2020-2021 وزارة التربية تعلن نتائج الصف الثالث متوسط للدور الاول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وزارة التربية تعلن إنهاء الاستعدادات لعلان النتائج وتحدد نسب نجاح الثالث وزارة التربية: أكثر من 400 ألف طالب سيؤدون الامتحانات

تم الانتهاء من تصحيح الاختبارات والمراجعة عليها بكل دقة، حيث أكدت الوزارة على أنه يتم تصحيح الاختبارات بكل شفافية، حتى لا يتم ظلم اي طالب أو طالبة في الدرجات، حيث تحرص الوزارة على حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وبدون أي ظلم نهائيا في الدرجات المستحقة.

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