3 وفيات و1364 إصابة بـ«كورونا» في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ،اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة و 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع بعد إجراء 5139 فحصا مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية في المستشفى بلغت 263 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة وصل إلى 155 حالة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 321 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، وأن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 130475 إصابة، بينما إجمالي الحالات النشطة بلغ 11882 حالة وإجمالي المتعافين 117453 حالة، أما الوفيات بلغت 1140 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي التطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 246954.