التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة ثانية حاولت مهاجمة مطار أبها وأنباء...

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"،

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكدا أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب".