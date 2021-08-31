الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشجب الاعتداء الإرهابي الحوثي الذي استهدف قاعدة العند العسكرية

الخليج – واس : شجبت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداء الإرهابي الذي نفّذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية: “إن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وترجو للمصابين الشفاء العاجل فإنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يكشف الوجه البشع لهذه الميليشيا واستخفافها بالأرواح البشرية ومساعيها لتقويض الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستمرارها في نهجها العدواني المقوّض لكل دعوات وجهود السلام المبذولة في تحدٍّ سافرٍ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية”.

وأكدت الأمانة العامة وفق البيان وقوفها الكامل إلى جانب اليمن ومساندتها جميع الإجراءات التي تقوم بها في مجابهة الأعمال الإرهابية والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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