اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الارهابية تجاه ‎نجران

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران.

وأكدت قيادة التحالف: “نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي.

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