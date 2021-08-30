قطر تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 138 حالة محلية، و67 حالة وافدة من الخارج.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 200 مصاب في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 229246، مشيرة إلى أن 81.6 بالمائة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.
وذكرت أنه "على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا".
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