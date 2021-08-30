مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة

الخليج – واس : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

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